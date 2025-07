Bahia x Fortaleza pelo Nordestão: veja escalação provável, retrospecto e análise

O Leão volta a campo nesta quarta-feira, 9, contra o Esquadrão, na Arena Fonte Nova, pelas quartas de final da Copa do Nordeste 2025. Veja como chegam as equipes, prováveis escalações e mais detalhes do duelo

Durante o período sem partidas, o Tricolor do Pici aproveitou para recalibrar o elenco, reforçar posições e trabalhar com foco na retomada da temporada. O adversário, por sua vez, não mudou nenhuma peça do elenco e vive bom momento sob o comando de Rogério Ceni. Para o confronto, aposta na força em casa, com mais de 30 mil torcedores garantidos, para avançar às semifinais do torneio regional.

Após quase 30 dias sem jogos oficiais por conta da pausa para a Copa do Mundo de Clube, as competições nacionais estão de volta e o Fortaleza retorna a campo nesta quarta-feira, 9, diante do Bahia, pelas quartas de final da Copa do Nordeste 2025 . Com a classificação definida em jogo único — e pênaltis em caso de empate — a bola rola às 21h30min (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Para o confronto, o Bahia tem dois desfalques: o zagueiro Kanu, com um problema no tendão de Aquiles, e o volante Erick, que lesionou o músculo da coxa direita.

Se o “pit stop” do Fortaleza foi corrido para trocar as peças, o Bahia viveu uma corrida tão tranquila no primeiro semestre que nem sequer passou nos boxes. O elenco é o mesmo, sem nenhuma chegada e nenhuma saída. O clube anunciou a renovação do meia Jota, do treinador Rogério Ceni e a compra de Kayky, emprestado pelo Manchester City.

O Esquadrão encerrou o período pré-pausa vencendo o Bragantino, líder do Brasileirão, por 3 a 0. Sob o comando de Rogério Ceni, ex-técnico do Fortaleza, o Bahia jogará em casa, com o apoio de mais de 30 mil torcedores, enquanto o Leão aposta na intertemporada como combustível para reanimar a competitividade e na mística de Vojvoda — que nunca ficou de fora das semifinais desde que chegou ao clube.

Foi passado tempo suficiente para o Fortaleza respirar, trocar peças, recalibrar o time e olhar com atenção para o retrovisor em busca do que não funcionou no primeiro semestre. Agora, com o motor ligado e o cronômetro em contagem regressiva, o Fortaleza terá um difícil teste de pista logo na retomada.

Durante a pausa, o Fortaleza acertou as contratações do ponta José "Tucu" Herrera e do atacante Adam Bareiro, além do retorno de Ryan Guilherme, que estava emprestado. Contudo, o trio só pode estrear no Clássico-Rei de domingo, caso sejam registrados a tempo no Boletim Informativo Diário (BID) — posto que a janela de transferências abre oficialmente na quinta-feira, 10.

Como novidade na equipe, o time de Vojvoda pode ter a estreia do meio-campista Matheus Pereira, que também está entre os reforços, mas chegou antes do fim do período de inscrições da Copa do Nordeste, no início de junho, e já está registrado no BID. Antes das férias, o meia foi relacionado contra o Santos, na Série A, mas não entrou em campo.