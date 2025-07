Fortaleza Feminino recebe Minas Brasília em jogo decisivo por acesso inédito à Série A1

Com o objetivo de conseguir o acesso inédito à Série A1 do futebol feminino, o Fortaleza recebe a equipe do Minas Brasília neste domingo, 6, às 15 horas, no Estádio Presidente Vargas. Após vencer o jogo de ida das quartas de final fora de casa, um simples empate no tempo regulamentar garante as Leoas na elite do futebol nacional em 2026.

A vantagem foi garantida no duelo de ida, ocorrido no Bezerrão, na capital nacional. Na partida, as tricolores saíram atrás no placar, mas logo conseguiram a virada por 2 a 1, com gols de Akhemi e Jhow — artilheira da equipe, com sete gols marcados. O momento histórico tem mobilizado torcida e clube em busca de um feito marcante para o futebol feminino do Fortaleza.