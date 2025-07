Da proibição na infância aos gols: conheça Natália, maior artilheira do Fortaleza Feminino

Atacante Natália é a maior artilheira da história do time feminino do Fortaleza / Crédito: João Moura/Fortaleza EC

Existem histórias que, de tão grandes, contam-se com maestria sem que muitas palavras ou fortes recursos sejam utilizados. Elas falam por si, e nenhum gancho fonético ou gramatical é páreo para equiparar sua magnitude. É o caso da trajetória de Antônia Natália do Nascimento de Matos — ou Natalinha — no futebol feminino do Fortaleza. Natural da aldeia Tapeba Capoeira, da Caucaia, a filha de 25 anos de Rocilda do Nascimento transformou a brincadeira proibida aos 10 anos de idade em profissão.

Com a camisa do Fortaleza, ela soma mais de 58 gols, sendo a maior artilheira da história das Leoas. Seu faro de gol já proporcionou convites de clubes do Sul do Brasil, mas um sonho a fez permanecer: o de, um dia, defender o Tricolor na elite do futebol feminino brasileiro. “Ano retrasado, eu recebi um convite do Juventude, mas eu decidi ficar no Fortaleza porque eu queria subir. Vinha batendo na trave muitas vezes e sentia que faltava um pouco mais de vontade. Esse ano, acho que tem algo a mais: a união do grupo que está aqui hoje”, avaliou Natália. Após bater na trave por seis vezes, a realização está mais perto que outrora, já que um empate diante do Minas Brasília, neste domingo, 6, às 15 horas, no Estádio Presidente Vargas, já garante o Fortaleza na Série A1 do Brasileirão Feminino de 2026.

A artilheira detalhou a preparação mental e física para o jogo e exaltou a união do grupo das Leoas, hoje comandado pelo também ídolo do clube, Erandir. "A gente estava perdendo de 1 a 0 (o primeiro jogo) e não deixou cair. A minha mãe estava assistindo o jogo também e ela me falou que chorou pelo gol que a gente tomou, pois pensou que poderia acontecer novamente, como nos outros anos (de perder o jogo de ida), mas não deixamos cair. Ficamos focadas", acentuou a camisa 11.

O foco, segundo ela, não é parte apenas de uma boa preparação, mas também da união do grupo, que ficou explícita durante a partida como em toda a temporada. “(No primeiro jogo), no gol, eu tentei ir cavando ali, a Isa tirou, mas a Akhemi fez o gol. Nessa hora, eu olhei para as minhas companheiras e elas não falaram nada (sobre ter perdido o gol) e eu percebi que o grupo estava muito unido, por ter se preocupado em comemorar. Não me abalei também, pois acho que se tivesse me abalado eu teria caído um pouco de rendimento, e a confiança que a gente tá tendo pode ser o diferencial”, frisou a artilheira. A gana e a entrega em campo são incentivos para Natália buscar melhorar. Para o jogo deste domingo, a jogadora espera que o apoio da torcida tricolor nas arquibancadas do PV seja um incentivador ainda maior.