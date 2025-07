Vojvoda visita Canindé em dia de folga e mantém tradição de fé no interior

Última visita tradicional do técnico ao município havia acontecido em 2024, após o título do Nordestão

Técnico do Fortaleza , Vojvoda aproveitou o dia de folga das atividades do clube para visitar o município de Canindé, tradicional polo de turismo religioso do Estado. Acompanhado por Toinha e mais dois funcionários do Pici, o treinador assistiu à missa na Basílica de São Francisco das Chagas e, em seguida, fez uma breve visita à Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, antes de retornar à Capital.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Desde que chegou à capital alencarina para assumir o comando técnico do Fortaleza, em 2021, as idas a Canindé tornaram-se parte da rotina pessoal de Vojvoda. Devoto de Nossa Senhora de Fátima, o argentino costuma expressar publicamente sua fé e utiliza momentos de descanso para buscar renovação espiritual. A última vez em que havia estado na cidade foi em julho de 2024, poucos dias depois de conquistar a Copa do Nordeste.

De olho no Bahia

Junto ao elenco e à comissão técnica, Vojvoda se reapresenta no clube às 16 horas deste sábado, 5, para retomar os trabalhos com foco no duelo contra o Bahia. O Fortaleza enfrenta o Esquadrão na próxima quarta-feira, 9, às 21h30min, na Arena Fonte Nova, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.