Cardona deixa o Talleres e é emprestado novamente pelo Fortaleza, agora para o Tigre

O zagueiro tem contrato com o Leão do Pici até o final de 2026. Na temporada de 2024, o clube cearense comprou Cardona por cerca de R$ 3 milhões

O defensor, portanto, segue no futebol argentino, já que estava no Talleres-ARG, também por empréstimo, onde foi campeão da Supercopa do país. No Albiazul, o zagueiro teve uma passagem sem destaque e disputou apenas três partidas — na maior parte dos jogos em que foi relacionado, não saiu do banco de reservas.

Cardona chegou a iniciar a atual temporada no plantel do Fortaleza, mas perdeu espaço após as chegadas de David Luiz e Gastón Ávila, e foi emprestado ao Talleres até o fim de 2025. No entanto, o clube argentino e o jogador optaram por antecipar o fim do vínculo.

Vale ressaltar que Tomás Cardona tem contrato com o Leão do Pici até o fim de 2026. O Tricolor, inclusive, é dono de 100% dos direitos econômicos do zagueiro, adquiridos por cerca de 625 mil dólares em 2024, equivalente a cerca de R$ 3 milhões na cotação cambial da época.