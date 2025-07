Deyverson se despede de Dylan Borrero nas redes sociais: "Vai deixar saudade"

O atacante Deyverson, do Fortaleza, utilizou as redes sociais para se despedir do ponta Dylan Borreiro, vendido pelo Fortaleza ao América de Calli, da Colômbia. Na publicação, realizada nesta sexta-feira, 4, o camisa 18 do Tricolor disse que irá sentir falta do agora ex-companheiro, desejou boa sorte no novo clube e anexou uma captura de tela em videochamada com o amigo.

O Leão do Pici vendeu o ofensivo para o América de Cali por 1,5 milhão de dólares — cerca de R$ 8,1 milhões de reais na cotação atual — por 75% dos direitos do atleta, mantendo percentual restante para uma possível venda futura.