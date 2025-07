Fortaleza destina setores laranja e amarelo do PV para jogo decisivo do Feminino A2

Leoas vão em busca do inédito acesso neste domingo, 6, às 15 horas, no estádio Presidente Vargas diante do Minas Brasília. No jogo de ida, equipe treinada por Erandir venceu de virada por 2 a 1

O Fortaleza destinará os setores laranja e amarelo do estádio Presidente Vargas com ingresso solidário — mediante a doação de um 1kg de alimento — aos torcedores que desejarem acompanhar a decisão das Leoas no Brasileirão Feminino A2.

Em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, no programa Esportes do POVO da rádio O POVO CBN, o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, acentuou a importância da presença da torcida no jogo e detalhou que um ambiente festivo deverá ser montado fora de campo de modo a atrair torcedor ao estádio.

"Convoco o torcedor para se fazer presente. O clube tem se mobilizado dentro da diretoria pra criar um ambiente festivo fora de campo com bandas e atrações que serão divulgadas ainda para que a gente lote o PV, com muita gente apoiando para buscarmos o acesso", destacou ele.

As Leoas chegam com o favoritismo para a partida não somente pela vantagem construída no primeiro jogo, mas também pela campanha apresentada na A2. Em oito partidas jogadas, o grupo tricolor contabilizou cinco vitórias e três empates, com 22 gols marcados — sendo o melhor ataque do torneio — e apenas cinco tomados.