Fortaleza anuncia 2ª edição da Corrida do Laion; vendas começam nesta quinta-feira, 3

Em suas redes sociais, o Fortaleza anunciou a segunda edição da Corrida do Laion, evento esportivo do clube. A prova foi divulgada nesta terça-feira, 1º, e acontecerá no dia 12 de outubro, na Arena Castelão. Informações como percurso, entrega de kits e preço dos ingressos será revelado pelo Leão em breve.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A primeira edição da corrida, realizada em 2024, teve percursos de 5km e 10km, além de um evento especial para crianças que recebeu o nome de Laion Kids. Na estreia do evento, os participantes recebram um kit com uma camisa, sacola, um número de peito, e uma medalha pós-prova recebida por aqueles que completaram a prova.

Apesar de ser a segunda edição da prova, está é a terceira corrida promovida pelo Tricolor. Em 2019, o Leão organizou a Corrida do Tríplice, que festejava as conquistas da Série B do Brasileirão, de 2018, do Campeonato Cearense, de 2019, e da Copa do Nordeste, de 2019.