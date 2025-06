Fortaleza consulta Echeverría, do Club León, mas esbarra em pedida de R$ 21,9 milhões

O volante defende e o Club León, do México. O Leão do Pici realizou apenas uma consulta inicial e analisa o valor como inviável, mas não descarta proposta

A informação do interesse foi veiculada inicialmente pelo jornalista chileno José Tomás Fernández e confirmada pelo Esportes O POVO . Conforme apurou a reportagem, o Leão do Pici fez apenas um primeiro contato e não realizou propostas. Internamente, o valor é considerado como distante da realidade de investimento pretendido pelo clube para a posição, mas o nome ainda é não é descartado.

O Fortaleza segue em busca de um volante com perfil de marcação, que se tornou a função prioritária no mercado da bola antes da retomada às competições. Desta vez, o Tricolor consultou o volante Rodrigo Echeverría, que defende o Club León e a seleção chilena, mas foi surpreendido com uma pedida inicial de 4 milhões de dólares — cerca de R$ 21,9 milhões na cotação atual.

O jogador atuou pelo Club León na última temporada. No México, é seguido o calendário europeu e o volante chegou na metade da competição nacional, realizando 17 jogos, com três gols anotados. Com perfil de força e marcação no meio de campo, Echeverría é titular na seleção chilena.

O clube mexicano pagou cerca de 2 milhões de dólares para contratar o meio-campista vindo do Huracán à época. No time argentino, atuou em 56 jogos, somando quatro gols e três assistências, além de aumentar sua média de desarmes.