Com ingresso solidário, Fortaleza convoca torcida para jogo decisivo do Feminino A2 no PV

Buscando casa cheia na partida, o Fortaleza abrirá para os setores amarelo e azul do PV. Além disso, o ingresso para acessar a partir será de caráter solidário, com a doação de 1 kg de alimento por cada pessoa — sendo sócio ou não-sócio — na chegada à arena esportiva.

O Fortaleza disputa neste domingo, 6, o jogo mais decisivo da sua caminhada no Brasileirão Feminino A2 . Às 15 horas, as Leoas irão receber o Minas Brasília no estádio Presidente Vargas em jogo de volta das quartas de final do certame nacional, que vale o acesso à Série A1 da modalidade. Como a equipe tricolor venceu a partida de ida, fora de casa, por 2 a 1, um empate já garante o grupo comandado por Erandir na elite em 2026.

As Leoas chegam com o favoritismo para a partida não somente pela vantagem construída no primeiro jogo, mas também pela campanha apresentada até aqui. Em oito partidas jogadas, o grupo tricolor contabilizou cinco vitórias e três empates, com 22 gols marcados — sendo o melhor ataque do torneio — e apenas cinco tomados.

Ao Esportes O POVO, o presidente da SAF do clube, Marcelo Paz, frisou a importância da presença da torcida no embate.

"Mais do que nunca, vamos nos mobilizar para tentar levar um grande público para esse jogo. Vale como uma final para o Fortaleza, e vamos promover ações para a partida, que ocorre no próximo dia 6 de julho. O momento agora é de trabalhar com o time, continuar dando as melhores condições para a comissão e nossas atletas, para que seja um grande jogo de volta", acentuou ele.