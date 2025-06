Fortaleza anuncia renovação contratual de Pochettino até o final de 2027

O antigo vínculo do meio-campista com o Leão iria até o final desta temporada. Com a camisa tricolor, o argentino soma 155 jogos, 14 gols e 25 assistências

O Fortaleza anunciou, na noite desta quinta-feira, 26, a renovação contratual com o meio-campista Tomás Pochettino. O novo vínculo do argentino com o Tricolor do Pici foi estendido até o final de 2027, com opção de ampliação por mais uma temporada. O acordo anterior entre as partes tinha término previsto para este ano.

Assim, o jogador poderia assinar um pré-contrato com outro time a partir de julho, mas deu preferência ao Fortaleza nas conversas. Marcelo Paz, CEO da SAF do Leão, ressaltou na nota do anúncio que Pochettino “escolheu permanecer” e destacou a identificação dele com o clube, onde está desde junho de 2023, quando veio do Austin FC, dos Estados Unidos.