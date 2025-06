Pikachu vê Clássico-Rei como possível "retomada" do Fortaleza em 2025

Yago Pikachu conversou sobre momento do Fortaleza em coletiva cedida nesta quinta-feira, 26, no Pici. / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Após 12 dias de descanso, entre saídas e possíveis chegadas, o Fortaleza reiniciou os treinamentos para continuar a temporada de 2025. Os atletas são os mesmos, a comissão também, bem como o treinador, mas o pensamento é de virada de chave, conforme acentuado pelo lateral Yago Pikachu em entrevista coletiva cedida no Pici nesta quinta-feira, 26. Em conversa com a imprensa, o atleta destacou a importância do jogo diante do Bahia, pela Copa do Nordeste, mas citou o jogo do Brasileirão — justamente contra o maior rival, o Ceará, — com um grande potencial para ajudar o time a virar a página e reescrever uma nova história na Série A, já que nos primeiros 12 jogos disputados o Leão soma apenas duas vitórias.

Nosso primeiro jogo é contra o Bahia, pela Copa do Nordeste, mas nosso foco também é o Clássico-Rei. Pode ser sim uma retomada, principalmente jogando no Brasileiro. Ganhar o Clássico-Rei te dá moral, confiança, e depois você tem mais jogos em casa", frisou ele, que também aproveitou a oportunidade para salientar a necessidade do grupo em se reencontrar na Arena Castelão. "Nossa casa precisa ser novamente forte. O adversário tem que vir aqui e sofrer pra levar pontos nossos. Precisamos voltar a ser intensos em casa", finalizou. Não há uma receita pronta para que o Fortaleza reencontre o caminho das vitórias, especialmente após um primeiro semestre "muito abaixo do esperado", conforme avaliado pelo próprio Pikachu. Mas o jogador vê no grupo uma grande disposição em querer mudar o cenário atual em um trabalho conjunto entre time e comissão. "A disposição é de querer mudar esse cenário o mais rápido possível. Estamos em uma situação incômoda, mas queremos sair dela o mais rápido possível e nada como o trabalho pra gente mudar esse cenário. A conversa na nossa reapresentação já foi essa de aceitar o momento, mas não querer estar nele, pois é complicado, difícil", avaliou.