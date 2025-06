Com Ryan Guilherme e sem Moisés, Fortaleza faz 2º treino após período de férias

O elenco do Fortaleza realizou, na tarde desta quinta-feira, dia 26, sua segunda atividade após o retorno do período de férias, devido à pausa para o Mundial de Clubes. No treinamento, a novidade ficou por conta da presença do volante Ryan Guilherme, que foi integrado ao grupo tricolor.

Ryan volta para o Pici após conviver com uma sequência de empréstimos. Em 2023, quando fazia parte da equipe sub-20 do time cearense, o volante se transferiu para o Boa Vista-RJ e, posteriormente, para o Operário-PR. Em 2024, voltou a defender o Boavista e também vestiu a camisa do Volta Redonda-RJ.