Grupo de K-Pop diz ser fã de David Luiz e ganha camisas do Fortaleza autografadas de presente

A influenciadora mirim Sophia Eldo Real descobriu que os integrantes do grupo de K-Pop NTX são fãs do zagueiro David Luiz do Fortaleza . Nos bastidores de um show da turnê dos músicos em Curitiba, ela conseguiu camisas personalizadas autografadas por cada um dos jogadores do Tricolor e levou de presente para os coreanos.

Na última quarta-feira, 18, os integrantes do grupo desembarcam em São Paulo para uma série de oito shows no país. O momento do presente tricolor aconteceu eu Curitiba, no show que abriu a turnê. Eles tem boa relação com país e já é a segunda vez que fazem shows em solo brasileiro.

David Luiz vive momento difícil no Fortaleza

Após rodar o mundo e jogar pela seleção brasileira em uma Copa do Mundo, o zagueiro acertou com o Fortaleza no início de 2025, com contrato até o fim de 2026, com opção de renovação por mais dois anos. Contudo, o zagueiro de 38 anos teve um início difícil, com derrotas emblemáticas e um baixo aproveitamento com o escrete vermelho-azul-e-branco.

O aproveitamento do zagueiro está em apenas 25%. Ao todo, são seis empates, oito derrotas e apenas duas vitórias. A primeira, foi diante do Ferroviário, na Copa do Nordeste. A segunda foi na estreia do Campeonato Brasileiro, contra o Fluminense, com o defensor entrando na segunda etapa.