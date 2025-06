Paz convoca torcida do Fortaleza para decisão de acesso do time feminino: "Vale como uma final"

Leoas precisam de apenas um empate para subir para a Série A1 do Brasileirão Feminino. Duelo diante do Minas Brasília irá ocorrer no dia 6 de julho, no estádio Presidente Vargas e detalhes sobre ingressos serão divulgados em breve pelo clube

O Fortaleza disputará no dia 6 de julho um de seus jogos mais decisivos da temporada. Pelo Brasileirão Feminino A2, as Leoas irão enfrentar o Minas Brasília às 15 horas no estádio Presidente Vargas, em partida de volta das quartas de final em que apenas um empate já vale o acesso à Série A1, já que o grupo comandado por Erandir venceu o jogo de ida por 2 a 1 fora de casa .

"Mais do que nunca, vamos nos mobilizar para tentar levar um grande público para esse jogo. Vale como uma final para o Fortaleza, e vamos promover ações para a partida, que ocorre no próximo dia 6 de julho. O momento agora é de trabalhar com o time, continuar dando as melhores condições para a comissão e nossas atletas, para que seja um grande jogo de volta", frisou ele.

O Fortaleza ainda não divulgou o plano de ação do jogo, que está em discussão já que faltam 12 dias para o embate. O gestor acentuou, no entanto, que todo o conjunto do clube estará mobilizado para transformar o estádio em um caldeirão.

"Eu assisti ao jogo no último domingo , vibrei muito com a virada das Leoas. Vamos envolver marketing, operação de jogo, comercial e fazer de tudo para trazer junto a Nação Tricolor, para colocar um bom público no PV no jogo do acesso", detalhou.