Fortaleza retorna aos treinos nesta quarta-feira, 25, em meio à crise e mirando reação

Vojvoda está no seu quinto ano como técnico do Fortaleza / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Depois de quase duas semanas afastado dos gramados, o Fortaleza retoma os treinamentos nesta quarta-feira, 25, às 17 horas, no Centro de Excelência Alcides Santos, buscando reescrever sua trajetória na temporada de 2025. O retorno acontece em meio a um cenário delicado: o clube ocupa a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, vem de derrotas dolorosas e enfrenta um período de instabilidade interna que chegou a colocar em xeque até mesmo o trabalho do técnico Juan Pablo Vojvoda.

No entanto, o clube decidiu manter Vojvoda no cargo, reforçando a confiança em sua liderança e apostando na recuperação ao longo da temporada. A pausa para o Mundial de Clubes poderia ter sido aproveitada para uma reformulação mais profunda no elenco. Entretanto, as movimentações no mercado foram modestas. A diretoria tentou a contratação do meia chileno Diego Valdés, do América do México, mas as negociações não avançaram o suficiente para um desfecho positivo.

A única contratação confirmada até o momento foi a do volante Matheus Pereira, que estava no Eibar, da Espanha. O jogador, inclusive, já foi relacionado para o duelo contra o Alvinegro Praiano. Em contrapartida, o Fortaleza se despediu de quatro atletas nas últimas semanas: o volante Pol Fernández, o zagueiro Titi — símbolo de uma era recente vitoriosa —, o também volante Pedro Augusto e o lateral Felipe Jonatan deixaram o clube. O retorno ao Campeonato Brasileiro será decisivo para o Fortaleza. Com confrontos diretos diante de adversários que também lutam contra o rebaixamento, a equipe não pode mais se dar ao luxo de desperdiçar pontos.