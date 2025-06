Saiba por que Lucero foi citado em inquérito que apura suposta fraude no Corinthians

Atacante Lucero no jogo Fortaleza x Moto Club, no PV, pela Copa do Nordeste 2025 / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Atacante do Fortaleza, Juan Martín Lucero foi citado no inquérito da Polícia Civil de São Paulo que apura lavagem de dinheiro no contrato de patrocínio entre Corinthians e a casa de apostas VaideBet. A informação foi publicada inicialmente pelo ge. De acordo com o site, a investigação cita que o jogador argentino teria realizado transferências financeiras para duas empresas suspeitas: Wave Intermediações Tecnológicas e Victory Trading. Para a primeira, o atleta teria enviado um valor de R$ 357.305, em dezembro de 2023. Já para a segunda, a quantia seria de R$ 130 mil.

Investigação apura fraude no contrato entre Corinthians e VaideBet A Polícia Civil de São Paulo investiga possíveis irregularidades no contrato de patrocínio firmado entre Corinthians e VaideBet, principalmente no destino da comissão paga pela intermediação do acordo. Os inquéritos apontam indícios de lavagem de dinheiro e vínculos com o crime organizado. No centro do esquema estaria a empresa Neoway Soluções Integradas, classificada pelas autoridades como uma "companhia de fachada", utilizada para movimentar R$ 1,4 milhão referentes à comissão. A Wave Intermediações Tecnológicas, por sua vez, teria recebido R$ 1 milhão da Neoway e, segundo a Polícia, ocupa posição estratégica no suposto esquema de lavagem. A Victory Trading também aparece no radar dos investigadores após transferir R$ 200 mil, montante oriundo da comissão intermediada no contrato.