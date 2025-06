Fortaleza quer novo camisa 9 com 'perfil brigador', afirma Papellin

Diretor de futebol do Fortaleza, Sérgio Papellin concedeu entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, na manhã desta sexta-feira, 20. Na oportunidade, o profissional afirmou que o Leão do Pici busca um centroavante com 'perfil brigador' no mercado da bola.

"Nós precisamos de um cara com características diferentes. Lucero e Deyverson são jogadores técnicos que saem mais da área. A gente precisa de um centroavante que brigue mais dentro da área, brigue com os zagueiros, segure a bola, leve porrada, dê porrada. Não temos esse perfil no nosso grupo. Temos dois bons atacantes, mas precisamos desse perfil", disse.