Papellin rechaça "corpo mole" do elenco do Fortaleza: "Vitórias vão trazer confiança"

Além da percepção do ambiente, Papelin comentou sobre a mudança no retrospecto entre esta temporada e a passada

Em entrevista ao Esportes do POVO , nesta sexta-feira, 20, na Rádio O POVO CBN , o dirigente afirmou que não existe nenhuma conspiração nos bastidores do clube. Contudo, Papellin revelou que existe uma “insegurança” entre os atletas pelo atual momento vivido nesta temporada.

Passado-se quase um mês de seu retorno ao Fortaleza , no último dia 30 de maio, o diretor de futebol do Leão, Sérgio Papellin, comentou sobre esse período no Pici e sobre sua visão do atual ambiente do Tricolor.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Na minha coletiva de apresentação, você perguntou se havia alguma maçã podre no grupo, e eu disse que iríamos detectar, e, se existisse, iríamos tirar. Mas, no pouco (tempo) que tive para conviver com o grupo (percebi) que ele é bom”, falou Papellin.

“Não existe aquele negócio de: 'tão fazendo corpo mole para derrubar o professor Vojvoda'. Eu não senti isso. Eu senti que tem uma insegurança pelo momento, pela instabilidade que o clube está vivendo. E somente as vitórias vão trazer essa confiança novamente”, revelou.

Além da percepção do ambiente, Papellin comentou sobre a mudança no retrospecto entre esta temporada e a passada. Conforme citado pelo próprio dirigente, da equipe que foi 4ª colocada na última Série A, somente Hércules não permanece no plantel leonino.

“O Fortaleza tá vindo de uma grande temporada no ano passado. Foi quarto colocado no Campeonato Brasileiro. Fez uma campanha invicta aqui no Castelão, e esse ano, infelizmente, as coisas não andaram”, indagou o dirigente.