Allanzinho é sondado, mas segue nos planos do Fortaleza, afirma Papellin

Em entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, nesta sexta-feira, 20, Sérgio Papellin, diretor de futebol do Fortaleza, comentou sobre os planos do clube para o atacante Allanzinho. Apesar de o jogador ter sido pouco utilizado até agora, o dirigente assegurou que o Tricolor conta com ele para a sequência da temporada.

“Não vamos liberar o Allanzinho. Contamos com ele. É um jogador que chegou agora no clube. É um jogador jovem, fez um bom Campeonato Cearense, mas a adaptação demanda tempo. Ele tem que se qualificar mais e aprender como o Vojvoda quer que ele jogue. Mas contamos com ele”, afirmou Papellin.