Fortaleza integra grupo de trabalho da CBF para criação do fair play financeiro

Tricolor será um dos 28 clubes das Séries A e B a elaborar o regulamento do sistema de sustentabilidade financeira do futebol nacional

O Fortaleza é um dos 28 clubes que integra o grupo de trabalho formado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para a criação do fair play financeiro. Ao lado de oito federações estaduais, as equipes se reunirão após o Mundial de Clubes e terão o dever de elaborar o projeto do Regulamento do Sistema de Sustentabilidade Financeira (SSF).

"Nos próximos dias, vamos concluir a composição do grupo com base nas manifestações recebidas, sempre buscando pluralidade e equilíbrio regional. A participação de todos será essencial para que possamos construir, com legitimidade e excelência técnica, um regulamento que fortaleça o nosso esporte. O futebol brasileiro precisa urgentemente de responsabilidade financeira. Não temos mais tempo a perder", alertou Gluck Paul.

O primeiro encontro do grupo será depois da Copa do Mundo de Clubes, em data a definir, e o projeto será entregue à CBF depois de 90 dias desta reunião. Portanto, a expectativa é que o Regulamento do Sistema de Sustentabilidade Financeira esteja pronto entre outubro e novembro.

Além do Fortaleza, o futebol nordestino tem outros três representantes no grupo de trabalho do fair play financeiro: Bahia e Sport, também da Série A, e o CRB, da Segundona. Entre as federações da região, Alagoas, Paraíba e Sergipe também aderiram.

"Nossa gestão será marcada por enfrentar com seriedade os problemas estruturais do nosso futebol. E, para isso, é fundamental criar um ambiente mais equilibrado e responsável financeiramente. Esse engajamento mostra que estamos no caminho certo: construindo juntos um futebol mais sólido e sustentável", afirmou Samir Xaud, presidente da CBF.