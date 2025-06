Goiás anuncia a contratação do zagueiro Titi, ex-Fortaleza

O zagueiro se despede do Fortaleza após três anos atuando pelo clube. Ele chegou ao Pici em abril de 2021, após seis anos jogando no futebol turco — tendo passagens por Kasimpasa, Bursaspor e Göztepe, respectivamente.

O Goiás anunciou na manhã desta terça-feira, 10, a contratação do zagueiro Titi, ex- Fortaleza . Conforme divulgado pelo clube esmeraldino, o atleta de 37 anos realizará exames médicos nesta quarta-feira, 11, e depois ficará à disposição do técnico Vágner Mancini. O defensor tinha contrato com o Leão até o fim desta temporada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Faz parte do futebol ter saídas e chegadas. Tenho o Titi como um exemplo de atleta profissional de futebol pelo profissionalismo, postura, conduta, qualidade técnica, respeito pela instituição e os adversários. Então, só tenho as melhores coisas a falar para agradecer por esse período que esteve aqui conosco", destacou Marcelo Paz, CEO da SAF do Leão.

Neste ano, Titi perdeu espaço na equipe de Vojvoda e disputou 12 jogos pelo Tricolor do Pici, sendo titular neles todos. Durante sua passagem pelo Leão foram 249 jogos, sete gols marcados e seis assistências, sendo capitão durante parte da última temporada.

No período em que esteve no escrete cearense, participou de campanhas históricas na Série A, como as de 2021 e 2024 — em ambas o Leão terminou em quarto lugar —, disputou a Copa Libertadores em três ocasiões e venceu cinco títulos: Campeonato Cearense (2021, 2022 e 2023) e Copa do Nordeste (2022 e 2024).