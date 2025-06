Fortaleza divulga uniforme criado por torcedor em homenagem aos 107 anos do clube

Em especial, para este modelo, vários torcedores do Leão enviaram milhares de modelos de camisas para participarem da competição. Após análise do clube, cinco uniformes foram selecionados e disponibilizados para votação popular de seus adeptos.

O Fortaleza divulgou, na manhã desta quinta-feira, 5, sua nova camisa, nomeada “Armadura do Laion”, que será lançada em outubro, em homenagem ao aniversário de 107 anos do clube.

Após votação, os torcedores do Tricolor elegeram o uniforme feito pelo leonino Victor Régis como o vencedor.

Com isso, ele também ganhará R$ 5000 em produtos na loja do clube; uma camisa oficial do vencedor; e um sócio torcedor do clube com validade até o fim desta temporada de 2025.