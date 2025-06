Emprestado pelo Fortaleza, Machuca vai defender seleção da Malásia; entenda

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os naturalizados se juntaram ao grupo do técnico australiano Peter Cklamovski e fizeram as primeiras atividades antes do duelo válido pelas eliminatórias para a Copa da Ásia 2027, que será realizado na Arábia Saudita.

Passagem discreta

Machuca foi contratado pelo Fortaleza em julho de 2023. Na ocasião, o Tricolor desembolsou 2,5 milhões de dólares, equivalente a R$ 11,7 milhões na cotação da época, por 50% dos direitos do atleta.

Com contrato até o fim de 2027 com o Leão, Machuca foi emprestado, no início deste ano, ao Vélez-ARG. Ele tem contrato com o clube argentino até o fim de 2025 e opção de compra de 50%. Pelo Fortaleza foram 65 partidas disputadas, seis gols marcados e cinco assistências distribuídas.