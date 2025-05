Volantes Rodrigo e Lucas Emanuel se juntam à delegação do Fortaleza para enfrentar o Flamengo

Com dúvidas e desfalques na posição, a comissão técnica do Tricolor optou por levar os dois meio-campistas para somar ao plantel

Entre atletas lesionados, suspensos, levados ao "fim da fila" do elenco ou em tratativas para ser negociado a outro clube, Vojvoda terá um grande desafio ao montar a dupla ou trio de volantes do Fortaleza para efrentar o Flamengo às 18h30min deste domingo, 1° de junho, em pleno Maracanã. Por isso, para a partida, válida pela 11ª rodada da Série A, o Tricolor integrou Rodrigo e Lucas Emanuel à delegação no Rio de Janeiro. Os volantes já estão na Cidade Maravilhosa.

O panorâma do quadro de opções para a posição que eles atuam impressiona: Rossetto, Bruninho e Sasha integram o departamento médico, Pol Fernández não foi relacionado para a viagem por opção técnica, Pedro Augusto está suspenso e Zé Welison até está à disposição, mas negocia ida para o Vitória e já tem seis jogos na competição – caso complete sete, não pode defender outra equipe no torneio nacional.