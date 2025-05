Top-10 mundial: Ederson, ex-Fortaleza, é um dos volantes mais influentes da temporada

Com 66 chances criadas e cinco gols, o jogador atualmente da Atalanta, se destaca no futebol europeu, rendendo vaga na seleção brasileira

O volante Ederson, atualmente na Atalanta, da Itália, vem se consolidando como um dos principais nomes da posição no futebol europeu. De acordo com levantamento do CIES Football Observatory, o brasileiro está entre os dez meio-campistas que mais influenciaram o desempenho de suas equipes em 2024/2025.

Em 59 partidas pela Atalanta, Ederson soma números expressivos: 57 disputas aéreas vencidas, 69 duelos no chão, 78 passes decisivos, 61 dribles bem-sucedidos, 66 chances criadas e 60 finalizações. Além disso, balançou as redes cinco vezes e contribuiu com uma assistência.