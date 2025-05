Fortaleza fatura R$ 7,1 milhões com vaga nas oitavas de final da Libertadores

Somando os prêmios por participação na primeira fase, classificação para as oitavas e a vitória sobre Colo-Colo na Arena Castelão, o clube cearense já acumulou, no torneio continental, 4,6 milhões de dólares em bonificações (R$ 26 milhões na cotação atual).

O valor pode aumentar a depender da decisão da Conmebol em relação à vitória de W.O obtida após o cancelamento da partida entre Colo-Colo e Fortaleza. Mesmo com os três pontos direcionados ao Leão do Pici, a equipe ainda não possui uma definição sobre a premiação da partida.

Fortaleza disputará oitavas de final da Libertadores pela 2ª vez em sua história

Esta é a terceira participação do tricolor na Copa Libertadores, sendo a segunda vez que o clube consegue avançar até as oitavas de final. Em 2022, o Tricolor passou em segundo de seu grupo e enfrentou o Estudiantes-ARG no mata-mata. Naquela ocasião, o Leão empatou por 1 a 1 no Castelão e perdeu por 3 a 0 em La Plata, na Argentina.