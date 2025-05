Ex-Fortaleza, Éderson é convocado em 1ª lista de Ancelotti na seleção brasileira

O volante defendeu a camisa do Tricolor do Pici na temporada de 2021 e, mesmo com o passar do tempo, segue sendo lembrado com carinho pela torcida leonina

O volante Éderson, ex- Fortaleza e atualmente na Atalanta, da Itália, foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti na primeira lista do italiano à frente da seleção brasileira. O atleta estará nos duelos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Éderson defendeu a camisa do Tricolor do Pici na temporada de 2021 e, mesmo com o passar do tempo, segue sendo lembrado com carinho pela torcida leonina.

No curto período, foram 58 jogos, três gols e três assistências. Ele foi um dos pilares do primeiro ano de Juan Pablo Vojvoda, conquistando o título do Campeonato Cearense e a vaga inédita na Copa Libertadores. À época, foi a primeira participação do Leão no torneio internacional.

Além do Fortaleza, Éderson defendeu as camisas de clubes como Cruzeiro-MG, Corinthians-SP e Salernitana, também da Itália.