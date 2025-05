A caminho do Fortaleza, Matheus Pereira se emociona em despedida do Eibar

Reforço do Fortaleza a partir do meio do ano, o meio-campista Matheus Pereira se despediu do Eibar, da Espanha, nesse domingo, 25. O camisa 10 defendeu o clube pela última vez na goleada por 4 a 1 sobre o Córdoba, pela LaLiga 2, e se emocionou com as homenagens no adeus.

"Não tenho muito o que dizer. Queria fazer minha última partida aqui, diante de vocês (torcedores), com vitória e conseguimos isso. Desfrutei muito desses três anos com vocês, tenho lindas lembranças e onde eu estiver, vou ser mais um armeiro (alcunha dos torcedores do clube)", disse Matheus Pereira, emocionado, em vídeo divulgado nas redes sociais do Eibar.

O Eibar ainda joga no próximo domingo, 1º, no último compromisso da temporada, mas o clube informou que o meia não entrará em campo "com permissão do clube e por motivos pessoais".

O jogador de 27 anos tem pré-contrato assinado com o Fortaleza e ficará no Pici por três temporadas, até junho de 2028. Cria do Corinthians, ele já tinha acordo com o Tricolor desde janeiro.