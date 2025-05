Em crise, Fortaleza venceu apenas três dos últimos 16 jogos que disputou

A derrota para o Cruzeiro, na noite deste domingo, 25, na Arena Castelão, acentuou a crise no Fortaleza, que tem sido interminável nesta temporada. Nos últimos 16 jogos que disputou, o Tricolor do Pici venceu somente três, um deles por W.O., contra o Colo-Colo-CHI, pela Libertadores, em decisão da Conmebol, após torcedores invadirem o campo quando as equipes se enfrentavam no Chile.

As outras duas vitórias foram goleadas sobre o próprio Colo-Colo (4 a 0), na Arena Castelão, e diante do Juventude (5 a 0), no Presidente Vargas. Dois resultados que aconteceram de forma sequencial e trouxeram expectativa de que o Tricolor do Pici poderia ter “virado a chave”. Mas não aconteceu.