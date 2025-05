Zagueiro do Fortaleza, Kuscevic é convocado para jogos do Chile nas Eliminatórias

Zagueiro Kuscevic no jogo Botafogo x Fortaleza, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Titular e peça importante da zaga do Fortaleza, Kuscevic foi convocado para defender a seleção do Chile nas próximas duas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo, que ocorrem entre os dias 5 e 10 de junho. Os adversários da La Roja serão a Argentina e a Bolívia. O confronto contra a Argentina, que lidera de forma isolada as Eliminatórias, acontecerá no Estádio Nacional de Santiago, casa da Universidad de Chile. A partida está marcada para o dia 5 de junho, uma quinta-feira, às 22 horas. Na rodada seguinte, a La Roja visita a Bolívia, em duelo que será disputado no Estádio Municipal de El Alto, no dia 10 de junho, uma terça-feira, às 18 horas.