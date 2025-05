Gabigol x Fortaleza: atacante tem retrospecto positivo de gols e vitórias contra o Leão

O centroavante enfrentou o Leão em sete ocasiões entre 2019 e 2024, período em que atuou pelo Flamengo. No próximo domingo, 25, volta a encarar o time cearense, desta vez vestindo a camisa do Cruzeiro

Atualmente no Cruzeiro , Gabigol costuma dar trabalho para o Fortaleza . O centroavante possui um retrospecto positivo de gols e vitórias contra o Leão do Pici, construído no período em que atuou pelo Flamengo, entre as temporadas de 2019 e 2024.

Nos duelos, Gabigol marcou sete gols, mas passou em branco nos dois jogos contra o Leão na temporada passada. No próximo domingo, 25, o centroavante volta a encarar o time cearense, desta vez vestindo a camisa do Cruzeiro, em partida que será disputada na Arena Castelão, às 20h30min, pela 10ª rodada do Brasileirão.

Gabigol tem bons números em 2025, mas não é titular do Cruzeiro



Embora não seja titular absoluto da Raposa, Gabigol costuma aproveitar os momentos que tem em campo. Principal contratação do time mineiro nesta temporada, o centroavante é o jogador do elenco com mais participações em gols: 12 no total, entre jogos oficiais e amistosos. São dez tentos marcados e duas assistências.