Rival do Fortaleza, Cruzeiro vive melhor momento em 2025 e está invicto há oito jogos

Rival do Fortaleza no próximo domingo, 25, o Cruzeiro vive seu melhor momento na atual temporada e acumula oito jogos de invencibilidade, período em que soma seis vitórias e dois empates, entre jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil.

Considerando o momento no Brasileirão, a Raposa vem embalada para encarar o Tricolor do Pici. Nos últimos quatro jogos que disputou pelo certame, o time comandado pelo português Leonardo Jardim venceu três: Vasco (1 a 0) e Flamengo (2 a 1), no Mineirão (MG), e o Sport (4 a 0), na Ilha do Retiro (PE).