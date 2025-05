Fortaleza terá cinco desfalques contra o Cruzeiro; confira

Leão do Pici recebe a Raposa na Arena Castelão neste domingo, 25, às 20h30min, pela 10ª rodada da Série A do Brasileirão

Após a eliminação da Copa do Brasil, o Fortaleza volta as atenções para a décima rodada da Série A do Brasileirão. Neste domingo, 25, o time de Vojvoda recebe o Cruzeiro na Arena Castelão, às 20h30min. Adversário da rodada, o Alviceleste vive excelente fase, sendo o atual terceiro colocado da tabela, com 17 pontos somados e invicto há oito jogos.

Contra a Raposa, o Fortaleza terá cinco desfalques confirmados. No ataque leonino, Marinho cumprirá suspensão automática após ter recebido cartão vermelho na partida contra o Vasco. No meio de campo, a equipe não poderá contar com Moisés, Lucas Sasha, Bruninho e Matheus Rossetto — todos recuperando-se de lesão no departamento médico.