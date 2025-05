Em equilíbrio, Fortaleza e Retrô-PE se enfrentam pela terceira vez na história

Nas outras vezes em que se enfrentaram, ambas pela Copa do Brasil, nenhuma das equipes foi vencedora ao final do tempo regulamentar

Fortaleza e Retrô se enfrentam nesta quarta-feira, 21, no segundo jogo da 3ª rodada da Copa do Brasil deste ano. Durante toda a história, este será o terceiro encontro entre os nordestinos. Nas outras vezes em que se enfrentaram, nenhuma equipe foi vencedora ao final do tempo regulamentar.

Curiosamente, ambos os confrontos aconteceram, também, no torneio nacional. O mais recente deles foi disputado no último dia 29 de abril. Na ocasião, Leão e Fênix empataram por 1 a 1 na Arena Pernambuco, no primeiro duelo desta fase da competição.