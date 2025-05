Conmebol define datas para sorteios da Libertadores e Sul-Americana

O Fortaleza, representante cearense na Liberta, ainda tem sua situação indefinida no torneio, sem saber se chegará às oitavas ou playoffs da Sula

A Conmebol divulgou, nesta terça-feira, 20,, as datas dos sorteios das oitavas de final da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. O evento será realizado na sede da entidade, em Assunção, capital do Paraguai, na segunda-feira, dia 2 de junho, às 12 horas (horário de Brasília).

Entre os clubes brasileiros envolvidos nas competições, o Fortaleza vive uma situação de expectativa. Representante do futebol cearense na Libertadores, o Tricolor do Pici ocupa atualmente a segunda colocação de seu grupo, com oito pontos conquistados.