Vasco x Fortaleza pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Essa dualidade de objetivos do Leão do Pici reflete o atual momento do time na tabela de classificação. O Tricolor ocupa a 11ª posição, com dez pontos, três a menos que o Fluminense (5º colocado) e três a mais que o próprio Vasco, que está em 17º lugar e abre o Z-4. Ou seja, o time cearense precisa da vitória para se manter estável na competição.

Vivendo um bom momento na temporada, o Fortaleza entra em campo neste sábado, dia 17, para mais um compromisso na Série A. O adversário da vez é o Vasco da Gama, em duelo que será disputado em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), às 18h30min, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão chega ao confronto de olho na parte de cima da tabela, mas também com a intenção de se afastar do perigo da zona de rebaixamento.

O Vasco vive uma fase turbulenta , marcada por crise e pressão. Além de estar na zona de rebaixamento, com sete pontos, o Cruz-Maltino não vence há um mês. Nesse período, enfrentou nove adversários — entre Brasileirão e Copa Sul-Americana —, com seis derrotas e três empates.

Para o confronto contra o Vasco, o técnico Juan Pablo Vojvoda tem três desfalques por lesão: o atacante Moisés (com edema muscular), o lateral Diogo Barbosa (entorse no tornozelo) e o volante Zé Welison (edema muscular). O lateral-direito Tinga, por questões particulares, não viajou para o Rio de Janeiro.

Na rodada anterior, o Fortaleza protagonizou uma grande atuação contra o Juventude , vencendo por 5 a 0, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Além de aliviar a pressão na tabela — já que o time figurava no Z-4 —, o resultado também marcou o fim de um jejum de cinco jogos sem vitória no Brasileiro.

O clube carioca acumula quatro derrotas consecutivas, incluindo um vexame por 4 a 1 diante do Puerto Cabello, modesto clube da Venezuela. Em meio à má fase, a diretoria vascaína demitiu o técnico Carille e iniciou um novo ciclo com Fernando Diniz, ex-comandante da seleção brasileira. Sua estreia, no entanto, foi com derrota por 1 a 0 para o Lanús, na Argentina, pela Sul-Americana.

Vasco x Fortaleza pela Série A 2025: os destaques do jogo

No Leão do Pici, a dupla de zaga formada pelo chileno Kuscevic e o jovem Gustavo Mancha está em alta. Com os dois atuando juntos, o sistema defensivo tricolor não é vazado há quatro partidas. No Cruz-Maltino, o destaque é o centroavante argentino Vegetti, artilheiro absoluto do time carioca na temporada, com 15 gols em 25 jogos.



Vasco x Fortaleza pela Série A 2025: retrospecto

Apesar do cenário negativo, o Vasco pode se apegar ao histórico positivo contra o Fortaleza no Rio de Janeiro — e o Leão pode usar isso como motivação para quebrar mais um tabu na “era Vojvoda”. O Tricolor nunca venceu o Cruz-Maltino fora de casa. Em 11 partidas como visitante, foram sete derrotas e quatro empates.

Vasco x Fortaleza pela Série A 2025: análise de Afonso Ribeiro

"A partida contra o Vasco é uma oportunidade para o Fortaleza quebrar mais um tabu sob o comando de Vojvoda e ampliar a sequência invicta na temporada. O Cruzmaltino vive mau momento, com troca recente de técnico, e o Tricolor recuperou a confiança em 2025, apesar do empate com o Bucaramanga. Depois de sair da zona de rebaixamento, o Leão precisa de nova vitória para olhar para as primeiras posições do Brasileirão", analisou o jornalista do O POVO.