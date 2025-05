Fortaleza anuncia mais de 31 mil torcedores confirmados em duelo da Libertadores

O Fortaleza divulgou na manhã desta segunda-feira, 12, a atualização da parcial de público para o duelo contra o Bucaramanga, pela Copa Libertadores. Segundo o clube, o confronto já conta 31.391 torcedores confirmados, sendo 11.234 ingressos vendidos e 20.157 check-ins realizados.

Os ingressos podem ser adquiridos virtualmente por meio do site Leão Tickets e presencialmente nas Lojas oficias do Fortaleza. Já os sócios-torcedores podem garantir lugar no jogo realizando check-in por meio do site Sócio Torcedor.