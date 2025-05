"Eu preciso desse Calebe": Vojvoda elogia e cobra meia após gol contra o Juventude

O meia marcou o quinto gol da goleada sobre o Juventude e se emocionou na comemoração / Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

Na goleada do Fortaleza por 5 a 0 sobre o Juventude, na tarde deste sábado, 10, uma cena chamou atenção já nos minutos finais da partida, que já estava decidida: o gol – e a emoção da comemoração – de Calebe, camisa 10 do time, que não balançava as redes em jogos oficiais desde janeiro de 2024 e vinha de atuações sem muito brilho pelo escrete vermelho-azul-e-branco após se recuperar de duras lesões.

Na coletiva após o duelo contra a equipe de Caxias no estádio Presidente Vargas, válido pela Série A, o técnico Vojvoda falou sobre o ofensivo, destacando sua importância técnica e deixando claro que a cobrança por rendimento será proporcional à confiança depositada no atleta que se emocionou após o tento anotado.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Ele é um jogador que demonstra muito treinamento, tem muita qualidade, como todos sabemos, mas eu sempre protejo ele. Agora, eu preciso dele. Preciso de um Calebe que pede a bola, preciso desse Calebe. Porque eu exijo de gente que pode responder. Então, eu exijo do Calebe porque ele pode responder”, afirmou Vojvoda, em tom firme, mas de confiança.

A atuação de Calebe diante do Juventude foi de poucos minutos, mas positiva para recuperar a confiança, principalmente pelo próprio clube passar por uma situação parecida de retomada de segurança. O meia marcou o último gol da noite, consolidando a goleada tricolor e encerrando um jejum de mais de um ano.

O próprio jogador revelou, em entrevista após a partida, que vinha se cobrando bastante e enfrentava um momento difícil pessoalmente.

“Desde o meu retorno eu não vejo a hora de poder ajudar com gol, com assistência e com vitória, que é o mais importante. Então, a comissão, todo mundo do clube, meus companheiros, a diretoria sempre me passaram confiança que eu ia voltar a poder ajudar a equipe. Então, eu me cobrava bastante. Não veio no tempo que eu queria, mas veio no tempo de Deus”, conta o meia.