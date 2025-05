Erisson Matias, gerente da base do Fortaleza, detalha processo de captação de jogadores

A categoria de base do Fortaleza vem se transformando nos últimos anos e mostrando um claro processo de reestruturação, apostando, principalmente, na captação de jogadores. Entrevistado do Esportes do POVO nesta sexta-feira, 9, na Rádio O POVO CBN, Erisson Matias, gerente de base do Leão, explicou como funciona esse movimento.

"Não há um número fixo. O talento está em diversos lugares e, o tempo inteiro, precisamos estar em busca. Hoje, nós temos várias portas de entrada no clube", disse o dirigente.