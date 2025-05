Fortaleza nunca perdeu em casa para o Juventude; confira o retrospecto do duelo

Breno Lopes disputa lance no jogo Fortaleza x Juventude, no Castelão, pela Série A 2024 / Crédito: Davi Rocha/Especial para O POVO

Rival do Fortaleza neste sábado, 10, o Juventude não costuma ter vida fácil quando enfrenta o time cearense. No retrospecto do confronto entre os clubes, são 20 jogos no total, com nove vitórias do Leão do Pici, nove empates e somente dois triunfos do Jaconero. O Tricolor, inclusive, não sabe o que é perder para o Alviverde há nove anos. A última vez que isso aconteceu foi pelo segundo turno da Série B de 2009, quando o time gaúcho derrotou o Leão no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), por 2 a 0 – naquele ano, o Fortaleza acabou rebaixado.