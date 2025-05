Fortaleza abre check-in e lança promoção de ingresso para duelo contra Colo-Colo

O Tricolor do Pici também lançou ingressos com valores promocionais para o duelo, com preços a partir de R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira), destinados aos setores Superior e Inferior Sul e Inferior Norte. Na Superior Central, a entrada está por R$ 35 (meia) e R$ 70 (inteira).

Inferior Sul: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

Inferior Norte: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

Superior Sul: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

Superior Central: R$ 35 (meia) | R$ 70 (inteira)

Especial: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)

Bossa Nova: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)

Premium: R$ 200 (meia) | R$ 400 (inteira)

Antes do duelo contra o Colo-Colo, o Leão do Pici entra em campo nesta sexta-feira, 3 de maio, para enfrentar o São Paulo, no MorumBIS, pela sétima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida marca o fim da jornada do Tricolor fora de casa – foram quatro jogos seguidos distantes da capital cearense.

Fortaleza x Colo-Colo: horário do check-in de cada plano