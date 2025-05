Lucas volta, mas São Paulo tem nove desfalques para encarar o Fortaleza; veja lista

O atacante Lucas Moura é a novidade do São Paulo para o duelo contra o Fortaleza / Crédito: Rubens Chiri/São Paulo FC

Ainda invicto na Série A do Campeonato Brasileiro, o São Paulo deve contar com uma extensa lista de desfalques para a partida contra o Fortaleza, que acontece nesta sexta-feira, 3 de maio, às 21h30min, no MorumBIS, pela sétima rodada do torneio. A maior parte das ausências do técnico Zubeldía é de jogadores lesionados, como Luiz Gustavo, Arboleda, Calleri, Oscar e Pablo Maia, peças importantes no elenco. O departamento médico do time paulista ainda tem Henrique Carmo e Hugo Leonardo. Lucas Moura, recuperado, retorna e é a grande novidade para o jogo.