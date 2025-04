Fortaleza faz último treino em Recife antes de viajar para São Paulo

Tricolor encara o São Paulo nesta sexta-feira, 2, em duelo válido pela sétima rodada do Brasileirão

Após o empate pelo placar de 1 a 1 contra o Retrô , na Arena Pernambuco, o Leão do Pici se prepara para visitar o São Paulo nesta sexta-feira, 2, em duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

O Fortaleza realiza seu último treino em solo pernambucano, no Centro de Treinamentos do Náutico, na manhã desta quarta-feira, 30, antes de embarcar em voo direto para a capital paulista, onde enfrentará o São Paulo pela Série A.

Mau momento e retrospecto recente no confronto direto

O Tricolor do Pici agora busca afastar a má fase e reencontrar o caminho das vitórias na temporada. Com o resultado diante da equipe pernambucana, o Leão chegou ao seu oitavo jogo consecutivo sem vitórias, somando cinco empates, três derrotas, além da partida cancelada contra o Colo-Colo.

Para isso, o Fortaleza se apega a um retrospecto recente positivo enfrentando o Tricolor Paulista. Nos últimos dez encontros, entre partidas de Série A e Copa do Brasil, foram seis vitórias do clube cearense, quatro empates e nenhuma vitória do São Paulo.

O rival paulista também é a equipe que o treinador Juan Pablo Vojvoda mais venceu na carreira: são sete vitórias em 12 jogos, disputados sob o comando de Fortaleza e Talleres, além de cinco empates e nenhuma derrota.