Analista da CBF vê chip na bola da Série A como inviável: "Quase R$ 2 milhões por arena"

O profissional Paulo Silvio, responsável também pela presidência da comissão de arbitragem do Ceará, garantiu que marcaria pênalti no chute de Pikachu contra o Sport, caso fosse o árbitro de campo

Para o profissional, que também é presidente da comissão de arbitragem pela Federação Cearense de Futebol (FCF), o que pode ser melhor tratado é a qualidade das imagens das câmeras que tem função em perceber se a bola passou ou não da linha no momento da finalização. Paulo vê como um lance situacional, que ocorre poucas vezes no campeonato.

Após a polêmica de arbitragem envolvendo a partida entre Sport e Fortaleza , em jogo válido pela sexta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza chegou a enviar uma representação formal a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na qual cobrou a implementação de chips na bola e melhorias no VAR . Ao Esportes O POVO , o analista de desempenho da CBF, Paulo Silvio , definiu o pedido como inviável, mas destacou que houve erro de arbitragem no jogo, alegando falta de liderança no áudio do VAR.

"Não precisa tecnologia de chip de bola, é muito caro. São quase R$ 2 milhões por arena. Então cada estádio tem que gastar quase dois milhões para colocar, sem falar do custo permanente que são as bolas. As bolas tem que ter chip, então não é a mesma bola para todo jogo. As bolas tem desgaste, então tem esse custo permanente de substituição", analisa.

"Acho inviável. O pessoal fala que a CBF tem muito dinheiro, mas isso não quer dizer que vai pegar todo o dinheiro e jogar em uma tecnologia que talvez, nas 38 rodadas, vai ter duas decisões em que vai entrar", complementa.

Paulo Silvio validaria, em campo, o gol de Pikachu diante do Sport

No lance mais discutido da semana e talvez de todo o Campeonado Brasileiro na atual edição, Pikachu acertou o travessão e a bola bateu no chão – para muitos, ultrapassando a linha. Em campo, o árbitro não assinalou o tento. Na cabine do VAR, apenas o responsável principal não conseguiu concluir que a bola entrou, então chamaram o árbitro de campo para conferir o lance.