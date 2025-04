Fortaleza fará representação formal à CBF após gol anulado diante do Sport

O Fortaleza anunciou em nota na noite deste domingo, 28, que fará uma representação formal à CBF na próxima segunda-feira, 28, referente a atuação da arbitragem no empate em 0 a 0 da equipe diante do Sport. A reclamação, feita também por meio do CEO da SAF do clube, Marcelo Paz, é focada na atuação do árbitro e da cabine do VAR da partida, que foram os responsáveis pela anulação de um gol feito por Yago Pikachu sob a alegação de inconclusão da imagem do lance.

Em nota, o Leão do Pici ressaltou que, apesar de entender as falhas que podem ocorrer em um jogo de futebol, a tecnologia do VAR deveria ser utilizada para que situações fossem esclarecidas. "Não podemos aceitar a interpretação errônea de um lance claro que daria vantagem ao Fortaleza em um jogo muito importante e em um momento crucial para a equipe", acentuou o comunicado.