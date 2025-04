Retrô x Fortaleza pela Copa do Brasil 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Será a segunda vez que o Fortaleza joga em Pernambuco no intervalo de quatro dias. No sábado passado, o Leão visitou o Sport, na Ilha do Retiro, pela Série A, em partida marcada por polêmica de arbitragem . Apesar do curto tempo entre o duelo contra o Rubro-Negro e o Retrô, a diretoria tricolor optou por retornar à capital cearense, onde permaneceu até a noite desta segunda-feira, 28, quando embarcou novamente para o Recife.

Retrô x Fortaleza pela Série A 2025: como chega o Leão

Com o empate sem gols diante do Sport, o Fortaleza segue na saga de tentar encerrar a incômoda sequência sem vitórias. São sete duelos sem triunfos, além do confronto diante do Colo-Colo, que foi encerrado com o placar de 0 a 0 aos 24 minutos do segundo tempo, após a invasão de torcedores chilenos no campo. Considerando os últimos 13 jogos, o Leão derrotou apenas um adversário e amargou seis reveses.

Na Copa do Brasil, o escrete vermelho-azul-e-branco fará sua estreia, já que ingressou no torneio diretamente na terceira fase por ser um dos clubes que representam o Brasil na Copa Libertadores. Nesta etapa do certame nacional, a classificação vale uma quantia milionária em premiação: pouco mais de R$ 3,6 milhões. A partida da volta está marcada para o dia 21 de maio, às 19 horas, na capital cearense.

Para o duelo, Vojvoda contará com os retornos do zagueiro David Luiz, que cumpriu protocolo de concussão, do meia Martínez e do atacante Marinho, recuperados de lesão. Além deles, o volante Rodrigo, que estava em processo de condicionamento físico, deve ser opção. Por outro lado, o técnico argentino não terá o zagueiro Brítez, o ponta Moisés e os laterais Tinga e Diogo Barbosa, que não viajaram.