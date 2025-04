Árbitro vê lance inconclusivo para anular gol do Fortaleza contra o Sport; ouça áudio do VAR

Repórter do caderno de Esportes

Partida foi finalizada em 0 a 0 após árbitro de campo e árbitro do VAR com assistentes divergirem sobre o gol de Yago Pikachu ter sido legal ou não

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na tarde deste domingo, 27, o áudio de comunicação entre a cabine do VAR e o árbitro da partida entre Sport e Fortaleza. O jogo, realizado no último sábado, 26, pela sexta rodada do Brasileirão, foi finalizado em 0 a 0 após a anulação de um gol feito por Yago Pikachu para o Leão.

O lance acabou por gerar revolta em torcedores, jogadores e dirigentes do clube tricolor, que alegam que a imagem é conclusiva para gol do Fortaleza. A qualidade da filmagem foi o principal ponto de discussão entre o árbitro, o chefe e os assistentes do VAR.