Jogadores do Fortaleza reconstituem o gol anulado contra o Sport após o fim da partida

O Fortaleza divulgou em suas redes sociais imagens dos atletas do clube reconstituindo o gol anulado pelo VAR contra o Sport, em duelo que aconteceu na noite de sábado, 26, na Ilha do Retiro . O gol tricolor foi invalidado, segundo o juiz, por não ter uma imagem conclusiva no VAR de que a bola teria entrado por completo.

O lance real aconteceu aos 29 minutos do segundo tempo, quando em cruzamento na área, Lucero disputou bola com a zaga pernambucana e ajeitou para Yago Pikachu. A bola do camisa 22 bateu no travessão, foi para a linha do gol e voltou para o campo. Após longa revisão do lance, o árbitro Matheus Candançan invalidou o gol.



Repercussão do gol anulado fora de campo:

A polêmica decisão da arbitragem foi protestada pelo CEO da equipe, Marcelo Paz, e pelo treinador, Juan Pablo Vojvoda.