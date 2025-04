Copa do Brasil: Retrô e Fortaleza reeditam duelo decidido nos pênaltis em 2024

Atacante Moisés e zagueiro Michel Bennech disputam lance no jogo Fortaleza x Retrô, no Castelão, pela Copa do Brasil 2024 / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

Assim como ocorreu na última temporada, em 2024, Retrô e Fortaleza voltarão a se enfrentar pela Copa do Brasil. O confronto desta terça-feira, 29, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE), será válido pela terceira fase do torneio e reedita um duelo que, no ano passado, foi marcado por muita emoção. Na edição de 2024, as equipes se enfrentaram em jogo único pela segunda fase da competição. A partida, disputada no dia 14 de março, na Arena Castelão, terminou empatada em 0 a 0 no tempo normal, levando a decisão para os pênaltis. Agora, o formato é diferente: a vaga será definida em dois jogos (ida e volta).